كبير هواة الثعابين في المملكة يقتحم “جينيس”

المواطن – منى العتيبي – مكة المكرمة

نجح كبير هواة الثعابين في المملكة كامل محمد زيني بدوي في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث تم تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول سعودي يقدم أطول عمل وثائقي مشاهد عن الثعابين في العالم لمدة 21 ساعة و48 دقيقة و52 ثانية، محطماً الرقم السابق البالغ 13 ساعة و52 دقيقة والمسجل باسم الأمريكي ألفيس بريسلي.

وقال بدوي إنه فخور ويعتز بهذا الإنجاز ويقدمه للوطن وقيادته وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد حفظهم الله ولكل المهتمين بالأبحاث والعلوم وكل العرب والهواة على مستوى العالم.

مبيناً أن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية جاء بعد مسيرة حافلة من العمل المتواصل حيث قدم العديد من الأبحاث والدراسات عن الثعابين وصاحب أول موسوعة عربية عن الثعابين في العالم باللغة العربية في العام 1996م وحاضر في العديد من الجهات الرسمية والتطوعية وقدم برنامجاً على قناته في اليوتيوب بعنوان (عالم الثعابين) من 70 حلقة تهدف إلى التعريف بالثعابين وتغيير المفاهيم والمعتقدات حول الثعابين وقدم برنامج (موسوعة الثعابين) من 60 حلقة سيتم عرضه تلفزيونياً وله العديد من البرامج التوعوية حول موضوع الثعابين والبيئة والأمور الاجتماعية.

كما أوضح أن هدفه من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو التركيز على موضوع الثعابين وتسليط الضوء على هذا الموضوع خصوصاً من النواحي الإعلامية والاهتمام بالبيئة، وأنه يخطط حالياً للعمل على توجيه الشباب وتوعيتهم بأهمية الهوايات وكيفية الاستفادة منها والوصول بها إلى أعلى المناصب، والتعاون المشترك مع العديد من الجهات والمنظمات المعنية بالبيئة.