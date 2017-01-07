كحيلان يبعث برسالةٍ إلى العمراني بعد الاستقالة!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن استقالة نائبه عبد الله العمراني تعد خسارةً كبيرة للكيان النصراوي، معربًا عن ثقته في استمرار العمراني داعمًا ومحبًا للعالمي.

وقال كحيلان في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “الأخ العزيز عبد الله العمراني، استقالتك خسارة كبيرة، ولكن ثقتنا في استمرار محبّتك ودعمك للكيان -كما كنت دائمًا- لا تتغيّر”.

كان العمراني قد أعلن رحيله عن أروقة النادي بسبب ظروفه الخاصة التي منعته من استمراره، وقال: “جماهير النصر، كونوا خلف ناديكم، ولا تتخلّوا عنه، فأنتم الداعم الأكبر والأهم، وستجدوني كما كنت معكم في المدرّج نهتف للعالمي ونجومه”.

كما أضاف :”مغادرتي للمنصب لن تغيّر من موقفي من النصر الذي تربطني معه قصة عشق ووفاء لا تنتهي، وتربطني مع جماهيره علاقة ود ومحبة”.