كحيلان يحتفل مع النصراويين بذكرى العالمية

المواطن ـمحمد سلام

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أنه لن ينسى الأجيال الرائعة التي قدمت الكثير للكيان النصراوي، وأوصلته لبطولة كأس العالم للأندية عام 2000.

وغرّد كحيلان عبر حسابه الشخصي على تويتر: “في مثل هذا اليوم، نتذكر أجيالًا خدمت النصر العالمي وأوصلته للمحفل العالمي، نقول: شكرًا ونحن على الطريق سائرون”.

وكان حساب النصر الرسمي قد احتفل مع الجماهير بمرور 17 عامًا على ذكرى مباراة النصر أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ونشر تغريدة جاء فيها: “قبل 17 عامًا شرّف نادي النصر القارة الآسيوية كأول سفير لها في أول بطولة عالمية للأندية 2000م، ولعب مباراة الافتتاح أمام ريال مدريد الإسباني”.