كريستيانو رونالدو: إنها لحظة مذهلة

المواطن ـ محمد سلام

أبدى النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب ريال مدريد الإسباني سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة الأفضل عن عام 2016، والمقدّمة من “الفيفا”.

رونالدو نال جائزة “الفيفا” كأفضل لاعب في العالم، بحفلٍ خاص، بعد تفوّقه في التصويت على منافسه الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، والفرنسي “أنطوان جريزمان” الأمر الذي جعله يشعر بسعادةٍ غامرة.

قال رونالدو فور تتويجه بالجائزة: “إنه أمر مذهل، يا لها من لحظات جميلة، لدي الكثير لأقوله.. في البداية، أنا سعيد جدًا، وأريد أن أشكر رفقائي في المنتخب وريال مدريد، والمدرّب أيضًا في المنتخب والنادي”.

وتابع: “أشكر عائلتي أيضًا، وولدي ووالدتي، وأشقائي، ومصطفى صديقي الذي رافقني في كل الفترات الصعبة والسعيدة.. عام 2016 كان أفضل عام في مسيرتي، مررت بلحظات صعبة، ثم بعد ذلك فُزت بلقبٍ مهم جدًا مع ريال مدريد”.

وأضاف: “في الصيف، لم نتخيّل في البرتغال أن نكون أبطال أوروبا، لكننا فعلناها، لذلك كان العام سعيد ومفيد على الصعيد الجماعي والفردي.. أشكر كل من صوّت لي من اللاعبين، والمدرّبين، والصحفيّين، والجماهير.. لا يوجد ما أقوله أكثر من ذلك، أشكركم جميعًا على وجودكم هنا”.