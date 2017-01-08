“كفاءة” تنصح بالاستفادة من أشعة الشمس للتدفئة الطبيعية

المواطن – واس

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) المواطنين والمقيمين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عبر تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات التي تضمن وقف الهدر في الطاقة باتباع وسائل محددة من بينها تخفيض استهلاك أجهزة التكييف أو التدفئة التي تعد من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية التي تنعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

واقترح المركز سبلاً تساعد في عملية ترشيد الطاقة الكهربائية التي تستهلكها أجهزة التكييف أو التدفئة، ومنها : فتح ستائر النوافذ في فصل الشتاء للسماح لأشعة الشمس بالدخول للتدفئة الطبيعية، والحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء البارد بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأية أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.