كلبة عائلة اوباما تعض شابة في البيت الابيض

المواطن- نت

عضت “ساني” كلبة عائلة اوباما ضيفة شابة في البيت الابيض فاصابتها بجرح صغير في وجنتها على ما ذكر موقع “تي ام زي” الذي يعنى باخبار المشاهير.

وارادت الشابة البالغة 18 عاما ان تداعب الكلبة وهي من نوع كلاب الماء البرتغالية الا ان الحيوان عضها في وجهها على ما اوضح الموقع.

واعتبر طبيب العائلة روني جاكسون ان الجرح يحتاج الى غرزات.

وقد عرضت الشابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجرح على وجنتها الذي سيخلف ندبة صغيرة على ما اوضح موقع “تي ام زي”.

وتملك اسرة الرئيس الاميركي باراك اوباما كلبين من هذه الفصيلة المعروفة بانها غير عدائية بشكل عام.

ويدعى الكلب الاول يدعى “بو” ويتمتع بلقب “الكلب الاول” اما “ساني” فهي انثى في الرابعة.

ولم يوضح البيت الابيض إن كانت “ساني” مضطربة بعض الشيء بسبب انتقالها قريبا الى دارة اخرى مع وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض.