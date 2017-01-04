كلينتون تشارك في حفل تنصيب خصمها

المواطن- نت

أكد مساعدو هيلاري كلينتون مشاركتها وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، في حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشهر الحالي. وشكك البعض في إمكانية عدم مشاركة كلينتون والرئيس السابق في حفل التنصيب، غير ان مساعديها اكدوا مشاركتها وفقا لصحيفة «ذا هيل». وشهدت الانتخابات الرئاسية صراعا شرسا بين كلينتون وترامب، مما جعل الصداقة التي تربط العائلتين منذ زمن على المحك. وسبق لكلينتون ان شاركت في حفل زفاف ترامب من السيدة الاولى مستقبلا ميلانيا ترامب عام 2005، كما كان بيل كلينتون حاضرا الى جانب الرئيس المنتخب عام 2000 في احدى الدورات الرياضية. وبعد تأكيد مشاركة كلينتون، سيغيب فقط الرئيس جورج بوش الاب من بين الرؤساء السابقين الذين لا زالوا على قيد الحياة، وذلك لدواع صحية، فيما تاكدت مشاركة بوش الابن وجيمي كارتر.