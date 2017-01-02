كماتشو يبعث برسالة إلى الشبابيين

المواطن ـمحمد سلام

قدّم محترف نادي الشباب السابق، اللاعب البرازيلي مارسيلو كماتشو، تهنئته إلى جميع منسوبي النادي بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أنه فخور بتمثيله الفريق الشبابي خلال مسيرته الكرويّة، حيث حقق معه العديد من الألقاب.

وقال كماتشو، في تغريدة باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”: “مبروووك لنادي الشباب مرور ٧٠ عامًا على تأسيسه، وأنا فخور جدًا أنني مثلت هذا الفريق العريق وحققت معه العديد من الألقاب، وأتمنى له مزيدًا من العطاء والإنجازات دومًا وأبدًا”.

جدير بالذكر، أن كماتشو لعب لأندية الهلال والأهلي والشباب في الدوري السعوديّ، وحقق العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته في الكرة السعوديّة.