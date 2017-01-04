كوبر يستقر على تشكيلة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2017

المواطن ـ نت

اختار المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، التشكيلة النهائية المكوّنة من 23 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في وقتٍ لاحقٍ من الشهر الجاري، حيث خلت من المفاجآت بعد استبعاد 4 لاعبين اليوم، الأربعاء.

استبعد كوبر حارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد، ومهاجم المصري البورسعيدي أحمد جمعة، ولاعب الزمالك محمد إبراهيم، إضافة إلى حمادة طلبة الذي لا يشارك منذ فترة مع المصري ويبحث عن فريقٍ جديد.

فيما فضّل كوبر الاعتماد على الأسماء الأكثر خبرة، وحافظ تقريبًا على القوام نفسه الذي شارك معه في تصفيات كأس الأمم وتصفيات كأس العالم.

وأبقى كوبر، كما هو متوقّع، على الحارس المخضرم عصام الحضري الذي سيشارك بذلك في كأس الأمم للمرة السابعة ليعادل الرقم القياسي المسجّل باسم قائد مصر السابق أحمد حسن.

وسيكمل الحضري 44 عامًا عند انطلاق النهائيات، وهو أكبر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ منتخب مصر.

وتلعب مصر في كأس الأمم ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع غانا، وأوغندا، ومالي.

وجاءت تشكيلة مصر على النحو التالي:

حراس المرمى: عصام الحضري (وادي دجلة)، وشريف إكرامي (الأهلي)، وأحمد الشناوي (الزمالك).

مدافعون: أحمد المحمدي (هال سيتي)، وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير (الأهلي)، وأحمد دويدار وعلي جبر (الزمالك)، ومحمد عبد الشافي (الأهلي السعودي)، وعمر جابر (بازل)، وكريم حافظ (ريسنج لانس).

لاعبو وسط: محمد النني (آرسنال)، وإبراهيم صلاح وطارق حامد (الزمالك)، ومحمود حسن “تريزيغيه” (موسكرون)، وعبد الله السعيد (الأهلي)، ورمضان صبحي (ستوك سيتي)، وعمرو وردة (بانيتوليكوس)، ومحمود عبد المنعم “كهربا” (الاتحاد السعودي)، ومحمد صلاح (روما).

مهاجمون: أحمد حسن “كوكا” (سبورتنغ براغا)، ومروان محسن (الأهلي).