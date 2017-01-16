كوت ديفوار تتعادل سلبيًا أمام توجو في كأس الأمم الإفريقية 2017

المواطن ـ وكالات



استهلّت ساحل العاج حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتعادلٍ محبط مع توجو بدون أهداف اليوم، الإثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة بالجابون.

وعجزت ساحل العاج عن هزّ شباك توجو في أول لقاء رسمي لويلفريد زاها الذي اختار اللعب لبطل إفريقيا بدلًا من إنجلترا، وصمدت توجو التي اعتمدت على مهاجمها الشهير إيمانويل أديبايور غير المرتبط بأي فريق حاليًا، وخرجت بنقطة التعادل.

ويلعب مساء اليوم، الإثنين، منتخب المغرب ضد الكونجو الديمقراطية، في وقتٍ لاحق اليوم، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.