كوثر_تحتاج_متبرع_للكلي.. ومواطن يعلن تبرّعه في “تغريدة”

المواطن - عبد الرحمن دياب

“كوثر سلامة الحمدي” هي أم لطفلين يتيمين، وأصيبت، قبل 3 أعوام، بالفشل الكلوي لتقضي هذه السنوات في غرفة الغسيل بما فيها من آلام.. هي قصة تتكرّر كثيرًا، ولكن كل قصة يزداد فيها الألم، وتصبح محل اهتمام القلوب الرحيمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليدشّن النشطاء هاشتاج “#كوثر_تحتاج_متبرع_للكلي”، لنشر قصتها.

وكتب محمد الرحيمي: “انشروا حالتها، لعل الله يرزقها بمن يتبرّع لها، اللهم فرّج هم كل من يساهم بالنشر والإعانة، اللهم حرّم جسده عن النار”.

وقال عادل المحلاوي: “أم لطفلين يتيمين، وبحاجةٍ ماسّة لوقفةٍ إنسانية، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء.. رقم الملف ٢٦٣٣٧، مستشفى #أملج العام”.

وأعلن فارس عيد الشمري: “أعلن تبرّعي بالكلية لوجه الله (سبحانه وتعالى)، والله يكتب لنا ولكم الأجر.. فصيلة دمي O+”.

ودعت ورد: “اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفِ أنت الشافي”.