كوستا يواصل الغياب عن تدريبات تشيلسي لليوم الثاني

المواطن- الرياض

تدرب المهاجم الأسباني دييجو كوستا بمفرده لليوم الثاني على التوالي في الملعب التدريبي لنادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وغاب كوستا عن الفوز الذي حققه تشيلسي على ليستر سيتي 3 / صفر أمس الأول السبت بسبب الإصابة في الظهر، وفقا لما قاله المدرب الإيطالي انتونيو كونتي.

وربطت تقارير صحفية مؤخرا بين كوستا 28 عاما وخطوة انتقال محتملة للدوري الصيني ستمنحه 30 مليون جنيه استرليني سنويا، كما أشارت التقارير إلى نشوب خلاف مع مدربه كونتي، وسجل كوستا 14 هدفا خلال 19 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لكنه غاب عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة وسيتم تقييم حالته يوم غدٍ الثلاثاء لتحديد موعد انضمامه للفريق.