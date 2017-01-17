كيري مهاجمًا المالكي: أسس جيشًا طائفيًا

كيري مهاجمًا المالكي: أسس جيشًا طائفيًا

2017/01/17
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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جون-كيري
المواطن - وكالات

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، متهمًا إياه بتأسيس جيش طائفي، الأمر الذي أدّى إلى فرار القوات العراقية التي كانت مرابطة في الموصل أمام اجتياح داعش.
وأبدى كيري، في حواره على قناة “سكاي نيوز”، أسفه لرفض الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، للمبادرة التي قدّمها لحل الأزمة اليمنية، نافيًا تراجع واشنطن بشأن الضغط على إيران بسبب ملفّها النووي، وزعزعتها لأمن المنطقة.
وأكّد أن أمريكا أبقت على العديد من العقوبات المفروضة على طهران، وعزّزت بعضها.

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