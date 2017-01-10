كيف استعدّت أبل للمنافسة في 2017؟

المواطن – وكالات

تستعد شركة “أبل” للكشف عن أجهزة آيباد، في أبريل المقبل.

وهذه المرّة، التوقّعات تأتي من “مينج تشي كو” المحلّل بشركة KGI للأوراق المالية الذي يملك تاريخًا حافلًا من الشائعات الصحيحة عن أجهزة “أبل”، إذ يتوقّع أن تزيح الشركة الأمريكية الستار عن 3 أجهزة آيباد برو خلال هذا العام.

وبحسب الموقع الهندى Phonearema، سوف يتميّز الجهاز الأول بشاشة 12.9 بوصة، بينما سيبلغ قياس شاشة الجهاز الثاني 10.5 بوصة، بينما النسخة الأقل سعرًا سيبلغ حجم شاشتها 9.7 بوصة، وسيدعم أول جهازين بشرائح A10X التي تعد النسخة الأكثر قوة من معالج هاتف “آيفون 7″، بينما سيزوّد النموذج 9.7 بوصة برقاقة A9 التي يعمل بها هاتف 6s.