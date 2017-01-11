كيف تشكّل القمر؟

كيف تشكّل القمر؟

2017/01/11
الساعة 6:32 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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القمر العملاق
المواطن - وكالات

زعم علماء أن القمر تشكّل من مجموعة من الأقمار الصغيرة، موضّحين أن العملية تطلّبت ملايين السنوات.
وصرّح باحثون: “نعتقد أن القمر احتاج إلى قرابة 20 قمرًا صغيرًا ليتكوّن”.
وسابقًا، كان يُعتقد أن القمر تشكّل بعدما اصطدم بالأرض، ليوضّح الباحثون: “لهذا السبب، ربما تكون نظريتنا الأخيرة صحيحة، إذ إن القمر مصنوع من مادة من الأرض، وليس من الفضاء الخارجي”.
وأوضح “هاجاي بيريتس” أحد المشاركين في الدراسة: “تعتقد نظريتنا أن مجموعة من الأقمار الصغيرة اصطدمت بالأرض، وشكّلت القمر الذي يدور حول الأرض الآن.. بيد أننا نحتاج إلى مزيدٍ من الأدلة لتأكيد هذه النظرية”.


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