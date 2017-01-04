كيف تضع بريد إنقاذ لحسابك؟

المواطن- نت

قامت أبل الأشهر الماضية بعمل تحديث شامل لموقع التحكم في حسابات أبل Apple ID مما سهل استخدامه بشكل كبير لكنه أيضاً تسبب في تغيير أماكن الوصول للمحتوى. ولأن حسابك في أبل هو مفاتحك للوصول إلى يزيد عن 2 مليون تطبيق، وتفتخر أبل أن لديها أكبر عدد حسابات مزود بكروت إئتمان في العالم. وتعد الأسئلة السرية من وسائل تأمين الحسابات لكن دائماً ما نجد من ينسى أجوبتها وبهذا تأتي الحاجة إلى بريد الانقاذ.

عندما نقوم بإنشاء حساب جديد لأول مرة تطلب منا أبل إضافة 3 أسئلة سرية لتستطيع التأكد من أنك صاحب الحساب مستقبلاً إذا حدث أي شيء. ولأن الشركة تعلم أنك ربما تنسى هذه الأسئلة فهى تقترح عليك أن تضيف بريد إنقاذ -Rescue Mail- لترسل لك رسالة إعادة تهيئة -تغيير- الأسئلة السرية إلى هذا البريد.

فإذا كنت لم تضف بريداً لحسابك فقم بهذا الآن قبل أن تنسى أسئلتك السرية، ويمكنك إضافة/تغيير البريد عن طريق الخطوات التالية:

1- اذهب إلى موقع أبل الخاص بالحسابات عبر هذا الرابط وسجل الدخول وستجد العديد من الخيارات في الصفحة الرئسية فاختر منها Password And Security وستجد أسفلها خيار إضافة بريد إنقاذ.

3- قم بالضغط على Add a Rescue Email وسيطلب منك الإجابة على أسئلتك السرية لتتمكن من المواصلة، إذا كنت لا تعرف أجوبة الأسئلة السرية انتقل إلى الملاحظات في آخر المقال.

4- ستجد خيار إضافة -أو تغيير البريد إن كان لديك- فقم بإضافة أي بريد تريده.

5 – بعد إضافة بريد جديد سترسل أبل رسالة إلى البريد الذي أضفته للتأكد. فقم بفتح بريدك الآخر واضغط على الرابط في الرسالة إذا لم تجد هذا الإيميل فانتظر لدقائق وكذلك ابحث في البريد الدعائي “Spam – Junk”.

ملاحظات هامة:

إذا كان حسابك لا يحتوي على بريد إنقاذ فلن يظهر لك خيار إرسال رسالة إعادة التهيئة -تغيير- الأسئلة السرية. فمثلاً هنا عند تجربتي إعادة تعيين الأسئلة السرية لحسابي تذكر أبل أنها سوف ترسل بريد لحسابي “الانقاذ” الذي ينتهي بـ me.com.

إذا لم تكن تذكر الأسئلة السرية وأيضاً لا يوجد لديك بريد إنقاذ مسجل في حسابك أي لا يظهر رابط إعادة تهيئة الأسئلة – المشار إليه في الصورة السابقة- فالحل الوحيد هو مراسلة أبل ويمكن ذلك بثلاث طرق وهى:

1- موقع الدعم الفني الخاص بالآي تيونز وذلك عبر هذا الرابط.

2- الاتصال الهاتفي بشركة أبل إن كان متوفراً في دولتك، ويمكنك مشاهدة الدول والأرقام في هذا الرابط، وإذا كانت دولتك غير موجودة فيمكنك الاتصال بالدعم الفني الخاص بإنجلترا – يفضل ذلك في الدول العربية-.

3- استخدام تطبيق دعم أبل إن كان متوفر في دولتك.