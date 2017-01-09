كيف ستستفيد جوجل من الاستحواذ على Limes Audio؟

المواطن – وكالات

استحوذت شركة جوجل على شركة Limes Audio الناشئة السويدية التي تعمل في مجال الصوت لاسيما تقنيات إزالة الصدى و تحسين صوت الكلام المنطوق.

ويتوقع أن تستفيد جوجل من تقنيات وخبرة هذه الشركة في العديد من منتجاتها لاسيما مكالمات هانغ اوتس الصوتية.

ولكن لم تؤكد جوجل ما الذي تريد أن تفعله بتقنيات Limes Audio وكيف ستضيفها إلى منتجاتها مثل هانج اوتس أو البث المباشر عبر يوتيوب.