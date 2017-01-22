لاعب النصر السابق يتعرض إلى شتائم وسباب.. والسبب !

المواطن ـ محمد سلام

بعد تغريدته التي انتقد فيها حارس مرمى نادي الشباب، محمد العويس، وتغيبه عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية، تعرَّض لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، إلى انتقادات وسباب من متابعيه، بعدما قارن بين موقف العويس مع ناديه الشباب، وموقف أسطورة الحراسة السعودية السابق محمد الدعيع، الذي رفض التوقيع مع الهلال قبل حصول ناديه السابق الطائي على كافة مستحقاته.

وقال العقيلي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الدعيع ؛ لن أوقع حتى يستلم الطائي كامل حقوقه !! العويس؛ هروب وانقطاع عن التمرين حتى تنتهي المدة المتبقية من عقده !! مواقف الرجال تظهر”.

وبعد هذه التغريدة، تعرض اللاعب النصراوي السابق لهجوم حاد من متابعيه، الذين رفضوا هجومه على العويس، وهو ما جعله يكتب تغريدة أخرى قال فيها: “كمية سب وشتم بسبب تغريده لم أذكر فيها أي نادي !! فقط تكلمت عن الوفاء ومواقف الرجال … الله يرحم الحال !”.

هذا وكانت الإدارة الشبابية قد أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت من خلاله أن العويس متغيّب منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي، وطالبت اللاعب بالعودة إلى ناديه، وممارسة عمله كلاعبٍ محترف، كما استنكرت قيام بعض الأندية بالتفاوض مع العويس خلال وجوده مع الأخضر.