لاعب برشلونة مُعزيًا تركيا: أرواحنا تحترق ولكن لنتحد

المواطن ـ نت

قام لاعب فريق برشلونة الإسباني، النجم التركي أردا توران، بإدانة الهجوم المسلح الذي وقع بملهى ليلي بإسطنبول، خلال الاحتفال برأس السنة، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا، مشددًا على ضرورة الاتحاد في وجه الإرهاب.

وعبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، كتب توران: “نعم، أرواحنا تحترق، ولكن لنتّحد، ولنكن على قلبٍ واحد في وجه الإرهاب.. التعازي لبلادي”.

هذا وكان الهجوم بملهى ليلي قد وقع على ضفاف مضيق البسفور يحمل اسم “Reina Night Club”، وهو من أشهر الأماكن الترفيهية الفخمة التي ترتادها أرقى الطبقات الاجتماعية بإسطبنول، حيث يتردّد عليه مشاهير ونجوم كرة القدم ورجال أعمال، فيما فتح منفّذ الهجوم النيران على الموجودين في الملهى، ثم لاذ بالفرار، وما زالت السلطات تبحث عنه.