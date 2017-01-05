لاعب ريال مدريد: من المستحيل اعتبار التأهل مضمونًا

المواطن ـ نت

رغم الفوز الكبير على أشبيلية بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، إلا أن لاعب خط وسط ريال مدريد كاسيميرو رفض القول إن تأهل الملكي للدور المقبل أصبح مضمونًا.

وقال اللاعب البرازيلي: “من المستحيل اعتبار التأهل مضمونًا.. مباراة العودة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية ستكون صعبة”.

وأكد أن “الميرينغي” قدّم واحدة من أفضل مباريات العام، وأوضح: “أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة تعد واحدة من أفضل المباريات في العام، نتطور بشكل واضح ولكن الموسم مازال طويلًا”.

وأنهى بقوله: “ريال مدريد عليه “دائماً “أن يلعب جيدًا وليس فقط في جزء من الموسم، حتى يتمكن من حصد الألقاب”.