لاعب مانشستر يونايتد في طريقه للرحيل!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي “إيفرتون” بات قريبًا جدًا من حسم صفقة “مورجان شنايدرلين” لاعب الوسط لمانشستر يونايتد، ومن المرجّح أن تتم الصفقة نهائيًا بعد 48 ساعة.

وذكرت صحيفة “تيليجراف سبورت” الإنجليزية أن اللاعب لم يستطع إثبات قدراته لجوزيه مورينيو، وقد أكّد المدرّب البرتغالي من قبل أن اللاعب طلب الانتقال نهائيًا عن الشياطين الحُمر في ميركاتو الشتاء.

ورفض مانشستر يونايتد عرضًا مبدئيًا من “التوفيز” لضم اللاعب مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، حيث يبدو إنهم حسّنوا العرض كثيرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن العرض المقدّم من “التوفيز” من أجل الظفر بخدمات “شنايدرلين”، كما ذكرت الصحيفة، يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه إسترليني كإضافات.