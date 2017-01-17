لاعب مانشستر يونايتد ينجو من الموت

المواطن- الرياض

تعرض ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، لحادث سيارة أثناء عودته من تدريبات الفريق الكروي.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن سيارة راشفورد اصطدمت بسيارة أخرى في حادث خطير، إلا أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب الإنجليزي من موت محقق.

وفي تصريحات صحفية، قال أخصائي العلاج الطبيعي في نادي مانشستر يونايتد إن راشفورد نجى بأعجوبة من هذا الحادث المروع.

وأوضح مصدر داخل النادي رفض الكشف عن اسمه “راشفورد بدأ القيادة منذ عامين فقط، وهو سائق مميز وحريص، خاصة أن سيارته التي يقودها من أعز الأشياء التي يملكها، لأنه اشتراها عندما وقع أول عقد احترافي مع النادي”.