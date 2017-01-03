لاعب نمساوي يعود لكرة القدم بـ”ذراع صناعي”

المواطن ـ نت



حصل اللاعب النمساوي أندرياس شيكر على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على اللعب بشكل قانونيّ بعد عام ونصف من بتر ذراعه، حيث لم يفقد الأمل في مواصلة مسيرته مع كرة القدم،وخضع لعمليات عديدة وفي النهاية حصل على ذراع صناعية، بعد رحلة المعاناة.

وكان الحادث وقع في نوفمبر عام 2014، عندما حدث انفجار في السكن الذي يعيش فيه، ليتعرض شيكر لإصابات خطيرة وتحديدًا في ذراعه.

وتتكون الذراع الصناعية من يده بأصابع ساكنة غير متحركة مصنوعة من مادة مطاطة، وهناك أيضًا ما يسمى “الخطاف”، وبإمكانه أن يستخدمها في حياته اليومية البسيطة.

ويلعب حاليًّا شيكر في نادي فينر نويشتات، الذي يبعد عن العاصمة النمساوية فيينا نحو خمسين كيلومترًا، وينافس في دوري الدرجة الثانية النمساوي وسيكون على قائمة اللاعبين المشاركين يوم الجمعة في مباراة فريقه أمام فريق “لينزر إي أس كي”.