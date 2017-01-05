لا إيقاف ٢٤ ساعة مباشرة لمن يستخدم الجوال أثناء القيادة

المواطن – الرياض

نفت الإدارة العامة للمرور، إيقاف من يستخدم الجوّال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة.

وقال المتحدث الرسمي للمرور العقيد، طارق الربيعان، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه بعد استيقاف السائق الذي يتحدث بالجوال من قبل رجل المرور يتم التأكد بالحاسب الآلي إن كان يوجد مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وتابع: “إن كان سجله خاليًا من تلك المخالفات فسيكتفى بستجيل المخالفة فقط، والتأكيد عليه بعدم تكرارها حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين”.