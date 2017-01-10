لجنة الاحتراف: الفيصلي من حقه التسجيل.. وهذا موقف إلتون!

لجنة الاحتراف: الفيصلي من حقه التسجيل.. وهذا موقف إلتون!

2017/01/10
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لجنة الاحتراف 1

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن الفيصلي هو أول نادي في دوري جميل من حقه التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد تقديمه الحوالات البنكية، وعدم وجود قرارات عليه من غرفة فض المنازعات.

وقالت لجنة الاحتراف عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “نادي الفيصلي يقدم الحوالات البنكية ولا توجد عليه قرارات من الغرفة وبذلك يستطيع التسجيل كأول نادي من أندية دوري جميل. شكرًا إدارة الفيصلي”.

وفيما يخص اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه المنتقل إلى فريق القادسية مؤخراً، أوضحت: “تم استلام شهادة اللاعب البرازيلي/إلتون جوزيه لصالح نادي القادسية”.

وتابعت :” بناءً على المادة 44/3من لائحة الاحتراف لا يعتبر طلب شهادة انتقال اللاعب بمثابة موافقة على تسجيله”.


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