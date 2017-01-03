لجنة الاحتراف للأندية: الحوالات لم تصل!

المواطن ـمحمد سلام

نشرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدةً عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، حيث قالت إن أندية دوري جميل لم تتقدّم -حتي تلك اللحظة- بالحوالات البنكية التي طلبتها اللجنة حتي نهاية شهر نوفمبر 2016م.

وجاء في نص التغريدة: “حتى هذة اللحظة، لم يتقدّم أي نادي من أندية دوري جميل بالحوالات البنكية التي طلبتها اللجنة حتى نهاية شهر 11/2016″.

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف أعلنت أن فترة التسجيل في الشتوية ستبدأ يوم الأربعاء القادم، مطالبةً الأندية بإحضار الحوالات البنكية للاعبين قبل إرسال العقود.