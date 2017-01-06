لص يسرق مجوهرات بـ 5,5 ملايين يورو

المواطن- نت

نجح لص فرنسي من سرقة ماسات وحلي بقيمة 5,5 ملايين يورو أمام أعين موظفي متجر للمجوهرات الفاخرة في وسط باريس دون ان يلاحظوا وإنصرف بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكان رجل أربعيني قدم نفسه على أنه “خبير في صناعة المجوهرات يقوم بصفقة لحساب طرف آخر” حضر صباح 30 ديسمبر إلى متجر مجوهرات فاخرة “بناء على موعد”. وعرض صاحب المتجر عدة قطع على الرجل المجهول في صالة العرض الخاصة بماركة جريزوجونو السويسرية.

وأعرب الرجل عن اهتمامه “بماستين خامتين وبخاتمين مرصعين بألماس والحجارة الكريمة إلا أنه غادر المتجر دون أن يشتري أيا منها. وتنبه صاحب المتجر بعد الظهر فقط أن الزائر الصباحي سرق أربع قطع مستبدلا إياها بنسخ مقلدة.

وتعتقد الشرطة أن الرجل كان متنكرا لشدة دهائه وجاري البحث عنه عبر كامرات المراقبة المرتبطة بالاقمار الصناعية وتتبع الأثر ورفع بصمات اليد وحامض الدي ان دي ومراقبة اتصالاته الهاتفية.