لماذا حظرت روسيا “لينكد إن” من هواتف المواطنين؟

المواطن – وكالات

طلبت السلطات الروسية من آبل وجوجل حذف تطبيق “لينكد إن” من متجريهما.

أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الطلب من قبل السلطات الروسية لإزالة “لينكد إن” من متجري جوجل وآبل يأتي بعد أسابيع من منع محكمة روسية “الشبكات المهنية” بسبب مخالفتها القوانين المحلية.

كما لفتت إلى أنه عندما تم حجب موقع “لينكد إن” في روسيا، توقّفت التطبيقات عن العمل على الهواتف الذكية.

من جانبها، قالت نيكول ليفيرتش المتحدثة باسم “لينكد إن” حول خبر منع التطبيق في الهواتف الذكية بروسيا: “العديد من الشركات والأعضاء راسلونا بسبب توقّف التطبيق عن العمل.. نشعر بخيبة أمل إثر إقدام روسيا على هذه الخطوة”.