لماذا قتلت نصرة العنزي 56 امرأة وطفلًا بينهم 9 سعوديات؟

المواطن - وكالات

حكمت السلطات الكويتية بالإعدام على مواطنةٍ كويتية تدعى نصرة العنزي، حيث أحرقت خيمة كان بها احتفال عقد قران زوجها بامرأةٍ ثانية، ممّا أدى إلى مقتل عدد كبير من النساء والأطفال.

وتعود قضية نصرة العنزي إلى عام 2009م، وتسبّبت جريمتها في قتل 56 امرأة وطفلًا، وكان من ضمنهم 9 نساء سعوديات الجنسية، وارتكبت جريمتها باستعمال “البنزين” لإشعال النيران في الخيمة.

واعترفت نصرة العنزي أن دافعها من جريمتها كان الانتقام من زوجها الذي كان يتّسم بضعف الشخصية والسلبية مع شقيقاته، وذلك عندما قاموا بطردها من مسكن الزوجية التي كانت تقطنه مع عائلته.