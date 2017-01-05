لهواة التصوير في الظلام .. كاميرا جديدة تثبت بهاتفك لالتقاط الصور

المواطن – نت

أعلنت شركة “فلير” للتصوير الحرارى عن عدد من الكاميرات الجديدة المخصصة للهواتف الذكية بمعرض CES 2017، التى تسمح للمستخدمين بالرؤية فى الظلام وقياس الحرارة، فوفقا للتقرير الذى نشره موقع “the verge” صممت الكاميرات الحرارية الجديدة من فلير للهواة والمحترفين على حد سواء.

وتعد الكاميرا الجديدة نسخة مطورة من نموذج Flir One السابق، إذ تتوافق مع الآيفون والأندرويد، فهى مجهزة بمنافذ USB من النوع C الجديد، لالتقاط صور بدقة أعلى من الكاميرا البصرية، كما تتوفر بسعر أرخص من الكاميرات “البروفيشنال”، إذ لا يتعدى سعرها 199 دولارا.

وقال مسئول من فلير إنه رأى عددا من العملاء يستخدمون الكاميرا الحرارية فى عدد من المهام مثل السباكة والمقاولات، وتحسين المساكن، لذلك قاموا بتحديث الكاميرا لتكون ملائمة أكثر للأعمال الشاقة وإطلاق نسخة اكثر صلابة تحمل اسم ” فلير برو ” بسعر 399 دولارا.