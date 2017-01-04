لويس سواريز: الحلم تحقق وأعشق برشلونة

المواطن ـ نت

اعترف المهاجم الأورجوايني لويس سواريز أن انتقاله إلى برشلونة كان من أكبر الأحلام بالنسبة إليه خلال بداية مسيرته الاحترافية، وأن هذا الحلم قد تحقق في نهاية المطاف.

وانضم لويس سواريز إلى صفوف النادي الكتلوني في صيف عام 2014، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في حين أنه يلعب الموسم الثالث مع برشلونة الذي يعتبره بمثابة بيته الثاني.

وقال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: “كنت أحلم بالانتقال إلى برشلونة، ولكن كل شيء سار بسرعة كبيرة جدًا حتى وصلت إلى الفريق الذي حلمت دائمًا باللعب في صفوفه”.

وأكد لويس سواريز المُلقب بالمسدس أنه يعشق مدينة برشلونة حتى عندما كان لاعبًا في أياكس. وأضاف: “عندما لعبت في هولندا فقد كنت آتي بانتظام لزيارة المدينة، لقد حققت أحلامي المجيء إلى هنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم كان قد أعلن قبل أيام أن لويس سواريز هو أكبر هدافي العالم في عام 2016 برصيد 40 هدفًا، وهو لقب يحصده للمرة الثالثة في مسيرته الكروية.

وفاز لاعب منتخب أوروجواي بلقب أكبر هدافي العالم للمرة الأولى عام 2010 حين كان يلعب بين صفوف أياكس أمستردام الهولندي ، في حين جاءت المرة الثانية في عام 2014 مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي.