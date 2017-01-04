ليستر سيتي يبدأ ميركاتو الشتاء بصفقة قوية

المواطن ـ نت



أنهت إدارة ليستر سيتي الإنجليزي أولى صفقات الفريق الشتوية اليوم، بعد إعلانها رسميًّا عن التوصل لاتفاق مع نادي جنك لضم اللاعب ولفريد نديدي.

نديدي الذي يعد من نجوم الفريق البلجيكي، يبلغ من العمر 20 عامًا وسيكلف خزينة ليستر سيتي 15 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب كان مطلوبًا في عدة أندية إنجليزية كمانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكنه اختار الانتقال لليستر سيتي لضمان موقعٍ في تشكيلة الفريق.

ويعد لاعب الوسط من أبرز نجوم منتخب نيجيريا وسيكون إضافة قوية لتعويض نجولو كانتي، الذي رحل عن الفريق في الصيف الماضي.