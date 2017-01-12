ليفربول يسقط أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة

المواطن - الرياض

واصل ليفربول نتائجه الهزيلة في العام الجديد، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، إثر خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ساوثهامبتون في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتقمص ناثان ريدموند دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 20، قبل أن يهدر الفريق المضيف أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بخروجه بعدد وافر من الأهداف خاصة في الشوط الثاني، وبات يتعين على ليفربول الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه (أنفيلد) في 25 من الشهر الجاري، إذا أراد الاستمرار في البطولة، فيما يكفي ساوثهامبتون التعادل أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك، من أجل حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وكان ليفربول قد سقط في فخ التعادل 2 2/ مع ضيفه سندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من يناير الحالي، قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه بليموث أرجايل (المغمور) في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.