مأساة .. وفاة طفل وإصابة 7 آخرين في حادث باص مدرسة بالدمام

المواطن – نوف العايد – الشرقية

وقع اليوم الإثنين حادث سير تعرّض له باص للأطفال، تابع لمدرسة أهلية بمدينة الدمام، ونتج عنه وفاة طفل وإصابة آخرين.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، فهد عثمان الغامدي، لـ “ المواطن ” أن حادث سير وقع ظهر اليوم الإثنين لباص يقل أطفالًا، تابع لإحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام.

وأضاف: “أسفر الحادث عن وفاة طفل. وإصابة 7 آخرين بينهم خمسة أطفال تابعين لمدرسة أهلية بإصابات مستقرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الدمام المركزي”.

ولفت إلى أن 3 فرق إسعافية باشرت موقع الحادث، وكذلك فرقة الإسعاف المتقدم.