ماجد عبدالله: “شاري دماغي” من الكرة.. وهذه مشكلتي مع حسين عبدالغني

المواطن ـمحمد سلام

أكد أسطورة الكرة السعوديّة ونادي النصر، ماجد عبدالله، أنه خلال الفترة الحالية مبتعد تمامًا عن أجواء كرة القدم، وأنه فقط يتابع نادي النصر، كاشفًا أن مشكلته مع قائد الفريق حسين عبدالغني تتعلق بالسلوكيات، وأن أهم شيء بالنسبة له هو سلوك اللاعب.

وقال ماجد في تصريحات عبر إذاعة “يو إف إم”: “ابتعدت تمامًا عن أجواء كرة القدم “وشاري دماغي” وأتابع النصر فقط، ونطمح من اتحاد عزّت الاهتمام باللاعبين القدامى”.

وأضاف: “كمشجع نصراويّ، إذا فاز النصر أفرح، وأتضايق في الخسارة، بغض النظر عن من يلعب، وأهم شيء بالنسبة لي هو سلوك اللاعب”.

وحول رأيه في انضمام ثنائي النصر الشاب سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري للمنتخب السعودي، أجاب الأسطورة النصراوية: “انضمامهما للمنتخب الأول سابق لأوانه، ولا يعني أنهما الأفضل”.

وعن قائد النصر حسين عبدالغني، قال: “لا يهمني ما حدث لقائد النصر حسين عبدالغني، والسلوك داخل الملعب وخارجه هو من يجعل صورة اللاعب طيبة ويزيد من إبداعه”.