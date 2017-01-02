ماذا تعرف عن الجامعة السعودية الإلكترونية؟

المواطن – الرياض

باتت الجامعة السعودية الإلكترونية من أشهر الجامعات في المملكة، حيث تواكب متطلبات العصر في مجالات التعليم المختلفة، وتوفر فرصة الحصول على مؤهل عالٍ للراغبين في التعلم عن بعد.

وجاء إنشاء الجامعة بناء على الأمر السامي رقم 37409/ب بتاريخ 10/9/1432هـ، كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي للراغبين، والتعلم مدى الحياة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مؤهلات عليا عن بعد.

وتعتبر الجامعة السعودية الإلكترونية مكملة لمنظومة المؤسسات التعليمية تحت مظلة مجلس التعليم العالي.

وتضم الجامعة كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم الصحية، وكلية العلوم والدراسات النظرية.

كما أن الجامعة السعودية الإلكترونية تمنح شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة لتقديم دورات في التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.

أما عن موقع الجامعة فهي توجد في العاصمة الرياض، وتوسعت في افتتاح مراكز تعليمية في المناطق وفقاً للخطة المعتمدة للجامعة.