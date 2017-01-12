مارادونا يفتح النار على نجم إنتر ميلان!

المواطن ـ محمد سلام

شنّ الأسطورة الأرجنتينية “دييجو أرماندو مارادونا” هجومًا لاذعًا على مواطنه “ماورو إيكاردي” مهاجم إنتر ميلان، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب للمنتخب الأرجنتيني.

وقال مارادونا: “يجب أن يبقى بعيدًا عن المنتخب بدلًا من استدعائه”، مضيفًا: “كان من الأفضل توجيه دعوة لبازان فيرا (لاعب تجاوز حاجز الـ 40 عامًا)، إيكاردي لا يجب أن يكون الخيار الرابع، بل السابع”.

وكان مارادونا قد اتّخذ موقفًا سلبيًا من إيكاردي منذ أن قام الأخير بالزواج من زوجة زميله “ماكسي رودريجيز” السابقة، حيث أكّد حينها أنه كان سوف يقوم بضربه لو كان معه في غرفة خلع الملابس.