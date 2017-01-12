مانشستر يونايتد يقترب من دفع 10 مليون يورو لموناكو

المواطن - الرياض

سيكون على مانشستر يونايتد دفع 10 مليون يورو إضافية لموناكو تنفيذًا لأحد شروط صفقة انتقال المُهاجم أنتوني مارسيال، الذي سجّل منذ وصوله إلى أولد ترافورد صيف الموسم الماضي، 23 هدفًا. واقترب المُهاجم الفرنسي من الحصول على مركز أساسي في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو، بعد تسجيله 4 أهداف في آخر 6 مشاركات له ليُصبح على بُعد هدفين فقط من الوصول إلى حاجز الـ 25 هدفًا، وهو الإنجاز التي سيعود على موناكو بفائدة مالية، بناءً على اتفاقهم مع النادي الإنجليزي. واعتبر البعض أن 50 مليون يورو دفعها مانشستر يونايتد للحصول على خدمات صاحب الـ 21 عامًا، هو رقم مبالغ فيه، لكن الأخير رد بتسجيل 17 هدفًا في أول موسم له مع الشياطين الحمر، منها هدف الفوز على ليفربول بعد أسابيع قليلة من انضمامه. وسيكون على مانشستر يونايتد دفع 10 مليون يورو أخرى إن شارك مارسيال في 25 مباراة دولية – الآن لديه 15 مشاركة مع المنتخب الفرنسي – ومثل هذا الرقم إن احتل اللاعب أحد المراكز الثلاثة الأولى في تصويت الكرة الذهبية، خلال الفترة التي سيقضيها في أولد ترافورد. أخيرًا، سيحصل موناكو على 10 مليون يورو – قد ترفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 90 مليون يورو، بتحقيق الشروط السابقة – إن قرر مانشستر يونايتد بيع اللاعب مقابل 60 مليون يورو على الأقل.