مايكروسوفت تستعد لطرح تحديث جديد لويندوز 10 موبايل

المواطن – نت

تستعد مايكروسوفت لطرح تحديث جديد للمستخدمين يوفر الكثير من المميزات خلال 2017، على رأسها 3D Preview التي تسمح للمستخدمين برؤية المحتوى بشكل ثلاثي الأبعاد، كما أن المستخدمين سيكونون قادرين على إنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بهم.

كذلك فإن متصفح Edge حصل على بعض التحديثات الجديدة المتعلقة بعمليات الدفع عبر الإنترنت، فضلاً عن توفير ميزة جديدة تتعلق بتحديث التطبيقات، والتي تسمح للمستخدم بوضع أى تطبيق في قائمة الانتظار قبل تحميل هذا التحديث لمدة 35 يوماً، ثم يتم بعدها استئناف التحديث، ومن المنتظر أن تطلق مايكروسوفت هذا التحديث خلال الربع الأول من 2017.