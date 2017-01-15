ما الكمية اللازمة لك من المياه يوميًا؟

المواطن - وكالات

اتّضح لباحثين من جامعة هارفارد الأمريكية كم من الماء على الإنسان شربها يوميًا.

وأوضح العلماء أن وسائل إعلامية سبق أن روّجت لنظريات تقول إن الإنسان عليه أن يشرب كل يوم ما لا يقل عن 2 لتر من الماء، ما عدا السوائل الأخرى، لكن اتّضح للمختصّين الآن أن هذه النظريات لا أساس لها من الصحة، ومن الممكن للإنسان أن يشرب الماء بكميات أقل بكثير، وتتوقّف مقادير هذه الكميات على الظروف التي يعيش فيها.

وأكّدوا أنها لو كانت هذه الظروف عادية يمكن أن يكتفي الإنسان بـ 4-6 أكواب من الماء في اليوم في سبيل الاحتفاظ بتوازن المحلول الملحي في الجسم.

ولفت الباحثون إلى أن كمية السوائل التي يتناولها الإنسان قد تزداد صيفًا، وكذلك في أثناء ممارسة التدريبات الرياضية، أو تنفيذ أعمال تطبّق أحمالًا بدنية كبيرة على جسم الإنسان، وتعتبر هذه المعطيات خاصة بكل فرد من الأفراد، وتختلف من يومٍ إلى يوم حتى لدى الشخص الواحد.