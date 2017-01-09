ما سر السجين الذي شغل تفكير مستخدمي الواتساب؟

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تداول عدد كبير من مستخدمي برنامج التواصل الاجتماعي “واتس اب” رابطاً لبث مباشر عبر موقع الفيديو العالمي يوتيوب يظهر أحد السجناء وهو يقبع في إحدى الغرف.

مستخدمو الواتساب تداولوا ذلك الرابط الذي أكدوا أن الشخص هو أحد المجرمين الخطيرين جداً ولديه سجل بالإجرام في متابعتهم له للتعليق على تلك التصرفات حيث أكدوا أن من ضمن عقابه وضع كاميرات تراقب تصرفاته وبثها للعالم في كل وقت. فيما دشن موقع آخر عنواناً ساخراً للفيديو “راقبوه لا يشرد”.