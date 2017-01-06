ما هي شركة أوراكل التي تستعد للحاق بـ”آبل” في سوفت بنك ؟

المواطن – الرياض

تعتبر شركة أوراكل من أضخم شركات تقنية المعلومات، وقواعد البيانات بشكل خاص.. اسمها بالإنجليزية Oracle Corporation وبالعربية هي أشهر من نور على علم “أوراكل”، التي تأسست في عام 1977 على يد رجل الأعمال الأمريكي لاري أليسون.

ويقع مركز الشركة الأشهر عالميا في مدينة ريد وود في سان فرانسيسكو، الواقعة على الساحل الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، وحاز لاري اليسون منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل منذ سنة 2003 وكان مهتما كثيرا بقواعد البيانات ذات الحجم الكبير كقاعدة بيانات نظام التأمين الاجتماعي والتي عادة ما تضمّ عددا هائلا من المعلومات.

قاعدة البيانات اوراكل هي المنتج الرئيسي لشركة أوراكل، وبدمج البرمجية جافا مع قاعدة البيانات اوراكل مكّن قاعدة البيانات من استخدامها لخوادم الويب وتمكين المبرمجين من إضافة برامجهم الخاصة على قاعدة بيانات اوراكل ليتصرفوا بشكل أفضل ويتحكموا بمخرجات البرامج التي يستعملونها على شبكة الويب.

وتنتج شركة اوراكل برامج مساندة لقاعدة البيانات كـ “مُصمم اوراكل” و”مُطوّر اوراكل” وتقوم هذه الأدوات البرمجية بالمساعدة على كتابة برامج تتعلق بقاعدة البيانات اوراكل بشكل أفضل واسرع.

وستعد مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون، للانضمام إلى شركات آبل و كوالكوم و فوكسكون، في التغطية المالية لصندوق سوفت بنك التكنولوجي مُحطّم الأرقام القياسية والذي ساهم في انشائه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسوفت بنك ، وهو ما يسمح لمجموعة الاتصالات اليابانية بأن تصل إلى هدفها في تحقيق 100 مليار دولار بأسابيع قبل الموعد المُحدد.