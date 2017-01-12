متحدث “العمل”: نتابع ‏⁧‫#تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل‬⁩ باهتمام

المواطن - شريف النشمي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تتابع قضية تظلم موظفي شركة عبداللطيف جميل باهتمام، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التحقق من ذلك.

وقال أبا الخيل تعليقاً على هاشتاق ‏⁧‫#تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل⁩: ‏وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع الموضوع باهتمام، ومستمرة في التحقق من ذلك”.

وكان عدد كبير من المواطنين من موظفي شركة عبداللطيف جميل لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توجه الشركة إلى تسريحهم دون الأجانب، مؤكدين أن ذلك الإجراء سيُحدث كارثة تعاني منها مئات الأسر.