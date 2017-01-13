متصلة تحرج مفتي مصر السابق على الهواء

المواطن- القاهرة

تعرض الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، لموقف محرج على الهواء، بعد سؤال إحدى المتصلات، في مداخلة هاتفية مع برنامج “والله أعلم” المذاع على قناة “سي بي سي”.

وقالت المتصلة، مخاطبة الدكتور علي جمعة: “أنا دايما مشغولة بيك وبفكر بيك على طول وبخاف عليك جدًا وبدعيلك، وبعد تعرضك لمحاولة الاغتيال أنا تعبت جدًا، أرجو المدام ماتغيرش مني.. هل انشغالي بيك ده حلال ولا حرام؟”.

ورد “جمعة”، قائلًا: “الحلال والحرام في السلوكيات، هي بترى صورتي لأني موجود في التليفزيون شعور طبيعي مفيهاش حرمة ولا تنشغلي بذلك، ما كلنا بنحب الرسول وبندوب فيه الحب ده مفيهوش حاجة”.