متعب بن عبد الله: نحرص على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني

المواطن – الرياض

قام الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، اليوم، بزيارة لواء الأمن الخاص الأول بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وقائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي.

أكد اللواء الركن سعيد الروقي، في كلمته، أن التطوّر المستمر الذي يعيشه الحرس الوطني حاليًا يأتي من الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، مشيدًا باهتمام ومتابعة وحرص وزير الحرس الوطني، حيث كان لهذا أكبر الأثر في كل ما تحقق من تطوير مستمر للواء الأمن الخاص كباقي وحدات الحرس الوطني المختلفة.

وألقى الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز كلمةً نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية.

كما شكر، خلال كلمته، كل من شارك من منسوبي لواء الأمن الخاص الأول في التمارين والفرضيات الأمنية في افتتاح قرية التدريب الأمنية، الأسبوع الماضي، مشيدًا بالجهود الكبيرة والتدريبات الشاقة التي سبقت التمرين، والتي جعلتها تظهر بهذا المظهر المشرف، كما شكر منسوبي لواء طيران الحرس الوطني على ما قدموه من عملٍ مميز في الفرضيات التي شاركوا فيها، وأثبتوا حسن التدريب والإعداد الجيد، مثنيًا على ما وجده من روحٍ عالية، وإحساسٍ بالمسؤولية، والانسجام الكامل بين جميع المشاركين من ضباط، أو ضباط صف، أو جنود.

فيما أضاف أنه حريص على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني، واستغلال كل الإمكانيات التدريبية المتوفّرة للوصول لنتائج أفضل، مشيرًا إلى أن التدريب هو أساس العمل الجيد، ويجب أن يعمل الجميع على الاستفادة من هذه البيئة التدريبية الجيدة والمتكاملة من ناحية المرافق، والخدمات، والمدربين المؤهلين لكي تكون المخرجات على أعلى المستويات.

ونوّه بما شاهده من الفرضيات الأمنية التي كانت على مستوى عالٍ من الاحترافية، لا سيما أنها المرة الأولى التي يشارك فيها طيران الحرس الوطني، مضيفًا أن هذه التجربة كانت ناجحة وموفّقة بكل المقاييس، فهي التجربة الأولى لقرية التدريب الأمنية التي جُهزت لصقل مهارات منسوبي وحدات الحرس الوطني الأمنية، وإيجاد بيئة حقيقية تقارب البيئات الفعلية والحقيقية.

وأكد، في ختام كلمته، أن تحسين وتطوير الأداء وزيادة الفرضيات والمهارات ستحقق -بإذن الله- الوصول إلى أعلى درجات الإتقان والتكامل في العمل.

بعد ذلك، فتح باب النقاش بين الأمير متعب بن عبد الله ومنسوبي اللواء، حيث استمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، كما وجّه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلّها.

حضر الحفل المستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبد العزيز بن لبدة، ورؤساء الهيئات، وقادة الألوية والوحدات.