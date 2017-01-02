مجلس التعاون يساند البحرين في إجراءات حماية أمنها

المواطن – الرياض

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي قام به يوم أمس الأحد مجموعة من الإرهابيين على مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة جو بمملكة البحرين، مما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر بجروح وفرار عشرة من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تدين بشدة هذا الهجوم المسلح باعتباره عملاً إرهابياً شنيعاً، وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها.

وأعرب الأمين العام عن ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين على سرعة القبض على العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة والهاربين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم، معبراً عن بالغ التعازي والمواساة لذوي رجل الأمن الشهيد ولوزير الداخلية وشعب البحرين، متمنياً الشفاء العاجل لرجل الأمن المصاب.