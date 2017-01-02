مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش العرض المقدم من وزارة البيئة

المواطن – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم، الإثنين، في قصر اليمامة بالرياض.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حول برنامج زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، واستعادة التنوّع والتوازن البيئي بالاستغلال المستدام للظروف المناخية، والتقنيات والموارد الطبيعية المتاحة من خلال تأهيل وتنمية أراضي الغابات، وتطوير وتأهيل المراعي والمواقع الشجرية، والتوسّع في تقنيات الزراعة بمياه البحر، وإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن والطرق السريعة.