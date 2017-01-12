مجموعة سعوديون في أمريكا تطلق مشروع “حقيبة مبتعث”

المواطن – متعب النماصي
وأوضحت الأستاذة بيان الحبيل أن مرحلة دائرة الهجرة الأمريكية سلطت الضوء على كل ما يتعلق بقوانين الدراسة في الولايات المتحدة للطلبة الأجانب ، وتم ذكر جميع الحالات التي تعرض لها الطلبة من قبل حتى يتم تفاديها مستقبلاً.
أما المرحلة الثالثة من حقيبة مبتعث وهي مرحلة التخرج والعودة إلى الوطن فذكر الدكتور عبدالمجيد العتيبي أنه تم تخصيص هذا القسم من الحقيبة لتسليط الضوء على إجراءات إنهاء البعثة ومعادلة الشهادة والبحث عن عمل أو البحث عن فرصة تدريبية داخل الولايات المتحدة.
أما قسم الأسئلة الشائعة فتم تخصيصه لجميع الأسئلة الشائعة التي يتم الاستفسار عنها بشكل مستمر، وهذه الصفحة عبارة عن بنك معلوماتي ومرجع لكل الطلبة في الولايات المتحدة حسب ما ذكر عضو فريق العمل سلمان العبيواني.
كذلك عبرت عضوة فريق العمل منى سعيد عن شعورها بالفخر لكونها عضوة في فريق إنشاء حقيبة مبتعث كأكبر بنك معلوماتي شامل يخص المبتعث للولايات المتحدة الأمريكية ، أما عبدالعزيز الثاني عضو فريق العمل فقال إن العمل نشر في توقيت مهم جداً مع بدء استقبال طلبات الابتعاث عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وسيفيد شريحة كبيرة من الطلبة المبتعثين والراغبين في الابتعاث مستقبلاً بمشيئة الله.
الجدير ذكره أن العمل تمت مراجعته لغوياً من قبل عبدالرحمن بن علوي لضمان تقديم عمل بجودة عالية خالٍ من الأخطاء اللغوية والنصية.
وختاماً تقدم فريق العمل بجزيل الشكر لمجهود الدكتور نزيه العثماني ومستشارة الموارد البشرية إسراء قرطلي.
وكذلك تقدمت مجموعة “سعوديون في أمريكا” بجزيل الشكر والعرفان لفريق عمل مشروع “حقيبة مبتعث” وهم:
– أحمد باحسين – مدير المشروع.
– منى سعيد
– بيان الحبيل
– عبدالمجيد العتيبي
– دكتور نزيه العثماني
– إسراء قرطلي
– سلمان العبيواني
– عبدالرحمن بن علي علوي
– عبدالعزيز الثاني
– غسان جمل – الرئيس التنفيذي لمجموعة سعوديون في أمريكا
– غريب البحاري
وشكر خاص لفريق قسم تقنية المعلومات وهم :
– أمجد ربوعي – رئيس قسم تقنية المعلومات بالمجموعة
– رشيد الجهني
– أميرة علي
ويمكن الوصول لصفحة حقيبة مبتعث والاطلاع على محتواها وتقييم الإجابات عبر الرابط التالي: (هنا) .