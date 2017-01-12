مجموعة سعوديون في أمريكا تطلق مشروع “حقيبة مبتعث”

المواطن – متعب النماصي

أطلقت مجموعة سعوديون في أمريكا مشروع ” حقيبة مبتعث ” و هي إحدى خدمات المجموعة و التي تحتوي على كل ما يحتاجه المبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بداية العزم على الدراسة وحتى تخرجه وعودته إلى أرض الوطن.

وذكر مدير المشروع أحمد باحسين أن الحقيبة تم تقسيمها إلى أربع مراحل والتي تغطي جميع مراحل الدراسة في الخارج.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الحقيبة هي “مرحلة ما قبل الابتعاث”، و التي تسلط الضوء على تهيئة الطالب وتجهيزه نفسياً ومعلوماتياً لخوض غمار البعثة؛ أما المرحلة الثانية من حقيبة مبتعث فهي مرحلة الابتعاث والسفر إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه المرحلة جميع المعلومات التي يحتاجها المبتعث فيما يخص إجراءات الفيزا، البحث عن قبول، الحصول على الخدمات الأساسية كفتح حساب بنكي و هاتف محمول و غيرها من النقاط التي يحتاجها جميع المبتعثين.