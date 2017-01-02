محافظ الليث ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البركاتي

المواطن – واس

نقل محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد البركاتي الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه في الدفاع عن دينه وحدود الوطن بمنطقة جازان.

وعبّر محافظ الليث، خلال زيارته اليوم، لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الوسقة جنوب محافظة الليث، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وقال: “ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن”.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

من جهة أخرى، أديت صلاة الميت على الشهيد البركاتي بعد فجر يوم أمس، في الجامع الكبير بالوسقة.

ورافق محافظ الليث، مساعد مدير شرطة محافظة الليث المقدم علي بن عبدالرحمن القرني ومساعد مدير المتابعة بقيادة حرس الحدود بالمحافظة ورؤساء المراكز الإدارية.