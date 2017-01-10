محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي التي توفّيت دهسًا

المواطن- جازان

زار محافظ صبيا “علي بن موسى زعلة” بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، يرافقه مدير مرور المحافظة الرائد “فواز بن يحيى الشريف”، ومدير الشرطة الرائد “صالح بن محمد آل كليب”، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “ضيف الله بن علي الحازمي”، ومدير جمعية البر الخيرية الشيخ “عصام الخواجي” منزل أسرة الطفلة “ليلى حديدي” التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، صباح أمس، بعد تعرّضها لحادث دهس أمام مدرستها بقرية أبو السلع.



وقدّم المحافظ ومرافقوه واجب العزاء والمواساة لأشقاء وأعمام الطفلة في مصابهم، وإبلاغهم دعوات الجميع بأن يتغمّدها الله بواسع مغفرته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأصدر المحافظ تعليماته العاجلة للجمعية الخيرية بسرعة الوقوف على أوضاع أسرتها، وبحث حالتها الاجتماعية والمعيشية، والمبادرة بتقديم ما تحتاجه من إعانةٍ مالية ومساعدات عينيّة تقديرًا لظروفهم.